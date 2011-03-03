Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9350/7,9420 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9495, на 12:00 ціни знизилися до 7,9400/7,9440. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9350/7,9420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2801/0,2803, на 12:00 ціни зросли до 0,2809/0,2810. На момент закриття ціни залишилися на тому ж рівні.

У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 28,2597 (-0,2158).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3835/1,3880.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0140/11,0210, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,9970/11,0085. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,9900/11,0060.