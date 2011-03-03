Україна у 2012 році повинна виплатити 42 млрд. грн. боргу

У 2012 році Україні за зовнішніми боргами необхідно буде виплатити 42 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України.

«Наступного року нам доведеться виплатити приблизно 42 млрд. грн. Це теж дуже багато, але це вже не 88 (млрд. грн., які Україна мала виплатити в 2011 році, – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що різниця в коштах, які Україна виплатить у 2011 і 2012 роках, урядом буде направлена на розвиток економіки.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2011 р. склав 433 млрд. 801 млн. 590,51 тис. грн., або 54 млрд. 634 млн. 961,01 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець 2010 року.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2011 р. склав 278 млрд. 954 млн. 330,05 тис. грн. (64,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35 млрд. 132 млн. 787,15 тис. дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тис. грн. (35,7%), або 19 млрд. 502 млн. 173,86 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня 2011 р. склав 324 млрд. 552 млн. 277,94 тис. грн. (74,82%), або 40 млрд. 875 млн. 601,76 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 183 млрд. 522 млн. 768,88 тис. грн. (42,31%), або 23 млрд. 113 млн. 698,84 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 141 млрд. 029 млн. 509,06 тис. грн. (32,51%), або 17 млрд. 761 млн. 902,92 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 109 млрд. 249 млн. 312,57 тис. грн. (25,18%), або 13 млрд. 759 млн. 359,25 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тис. грн. (22%), або 12 млрд. 019 млн. 088,31 тис. долл.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тис. грн. (3,19%), або 1 млрд. 740 млн. 270,94 тис. дол.