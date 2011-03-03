Податкова реформа призвела до закриття 206 тис. «спрощенців» – експерт

Податкова реформа призвела до закриття 3,5 тис. підприємців-юросіб і більше 206 тис. підприємців-фізосіб, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів заявив президент української сторони Польсько-української господарської палати Олександр ШЛАПАК.

«Тільки за місяць-два ми втратили 3,5 тис. підприємств-юросіб, які працювали на спрощеній системі (оподаткування – УНІАН). Куди вони пішли? Вони ліквідовані, вони пішли в тінь, можливо, вони зареєстровані зараз як підприємства, що працюють на загальній підставі. Складніша ситуація з підприємцями-фізособами: за місяць ми втратили більше 206 тис.», - сказав він.

За словами О.Шлапака, на сьогодні влада не добилася бажаного ефекту від податкової реформи, окрім поліпшення надходжень за податком на додану вартість.

Нагадаємо, з 1 січня 2011 року набув чинності новий Податковий кодекс. Окремі положення документа, які, зокрема, стосуються спрощеної системи оподаткування, набудуть чинності з 1 квітня 2011 року.