Завтра парламент продовжить розгляд законопроекту про запобігання корупції

Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, завтра, 4 березня, Верховна Рада України продовжить розгляд в другому читанні проекту закону «Про засади запобігання і протидії корупції».

Сьогодні парламент розглянув близько 120 із 432 поправок до даного законопроекту. Парламент розглянув 9 статей, 8 з яких схвалив, а статтю 1 відправив на третє читання. Статтею 6 даного законопроекту передбачені обмеження щодо використання службового становища. Статтею 7 передбачено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Даною статтею передбачено, що посадовці, які підпадають під дію даного закону, не можуть займатися іншою оплачуваною та підприємницькою діяльністю, входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Статтею 8, яка вже проголосована в другому читанні, визначається обмеження щодо одержання подарунків. Нею передбачено, що посадовці, які підпадають під дію цього законопроекту, можуть приймати дарунки, «які відповідають загально визнаним уявленням про гостинність, якщо вартість таких дарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати». Даною статтею забороняється одержувати подарунки від юридичних та фізичних осіб за рішення дії або бездіяльність в інтересах дарувальника, а також забороняється одержувати подарунки від особи, яка перебуває у підпорядкуванні особи, якій вручається подарунок.