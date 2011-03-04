Баланс інтервенцій НБУ в лютому був близький до рівноважного

Баланс інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному ринку в лютому був близький до рівноважного - «мінус» 7,4 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Також він відзначив деяку девальвацію реально ефективного курсу (РЕОК) національної валюти. Так, за підсумками січня РЕОК девальвував на 1,3%. Це відбулося тому, що інфляційний диференціал України з торговими партнерами був низьким, так, наприклад, у Росії січнева споживацька інфляція становила 2,4%.

На думку В.ЛИТВИЦЬКОГО можна прогнозувати зміцнення тенденції до девальвації РЕОК, сприятливої для експортерів і платіжного балансу в цілому.