Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9350-7,9410 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань 7,9350/7,9410 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2808/0,2811, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0705/11,0810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3951/1,3953 (четвер - 1,3850/1,3852).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.