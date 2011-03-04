Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9350-7,9410 грн./дол.
11:58, 04 березня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань 7,9350/7,9410 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2808/0,2811, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0705/11,0810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3951/1,3953 (четвер - 1,3850/1,3852).
У четвер Нацбанк на ринок не виходив.
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