Відміна голограм пов’язана з дерегуляцією бізнесу - Азаров

Відміна голограм пов'язана із загальною лінією уряду на дерегуляцию бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Це рішення пов'язане з нашою загальною лінією на дерегуляцию, на створення простих умов ведення бізнесу, для зменшення різних поборів з наших людей, і підприємців у тому числі", - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем'єра, голограми повинні застосовуватися тільки там, де існує необхідність захистити документ великої державної або фінансової важливості.

"А ми бачимо, що за останні роки різного роду ділки пробили безліч нормативних актів. Ці голограми у нас вже скоро на туалетному папері приклеюватимуться" - підкреслив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. 3 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 264/2011, згідно з яким скасований президентський указ від 15 листопада 2000 року № 1239 "Про захист документу і товарів голографічними захисними елементами".