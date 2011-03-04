Міжнародні валютні резерви НБУ зросли до 36,67 млрд. дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому зросли на 4,4% - до 36 млрд. 669,99 млн. дол.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, на кінець лютого 2011 року резерви в іноземній валюті складали - 35 млрд. 414,34 млн. дол., резервна позиція в МВФ — 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичення — 10,27 млн. дол., золото — 1 млрд. 245,35 млн. дол.