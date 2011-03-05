Лавринович не сумнівається в ухваленні антикорупційного закону

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не сумнівається, що Верховна Рада ухвалить в цілому антикорупційний закон.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live".

"Я впевнений в тому, що парламент ухвалить закон навіть якщо частина опозиційно налаштованих депутатів будуть максимально докладати зусиль, щоб цього не сталось. Він буде ухвалений", - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

В той же час, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, він далекий від того аби вважати,що набуття чинності цим законом дуже суттєво вплине на рівень корупції в Україні. "Зовсім інші чинники вплинуть. І вони вже почали впливати. Їх дуже багато", - сказав міністр. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, той антикорупційний законопроект який наразі пропонується ухвалити, вказує яким чином можна запобігати корупції. "Цей закон більше говорить про те, що буде погана якщо ти живеш і будеш вчиняти неправильні дії - неправомірно використовувати своє службове становище чи збагачуватися. Це, наприклад,якщо є комора і в ній розсипано борошно або зерно і там поставити пастки і, не зважаючи на їх наявність, миші все одно будуть бігати за зерном. Треба зробити так, щоб зерно не розсипалося", - додав він.