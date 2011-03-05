Лавринович не проти, аби Рахункову палату очолив представник опозиції

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ підтримує ідею, аби наступним головою Рахункової палати став представник опозиції.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live".

"Відносно того, що Рахункову палату має очолити опозиціонер, я це підтримую", - сказав він. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що це не визначено на законодавчому рівні. В той же час, зауважив він, питання, що цей орган має очолювати опозиціонер неодноразово в різні часи обговорювалося між владою та опозицією та знаходило консенсусне рішення. "І тому я не думаю, що для нас це буде проблемою, коли закінчиться термін повноважень чинного голови Рахункової палати. Я думаю, що це нормальний підхід", - додав міністр. В той же час, додав О.ЛАВРИНОВИЧ, необхідно чітко розуміти, які політичні сили нині знаходяться в опозиції. "Це для того, щоб не сказали, що обрали нібито не того кого хотіли. Тому тут просто написати, що це є представник опозиції це не є рішенням", - сказав він.