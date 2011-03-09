На Донеччині середня зарплата в січні скоротилася на 9%

У Донецькій області середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів (з чисельністю зайнятих 10 осіб і більше) в цілому по області в січні 2011 року в порівнянні з попереднім місяцем, тобто груднем 2010 року, зменшилася на 9% і становила 2688 грн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області. Згідно повідомлення, в промисловості середній рівень оплати праці за січень зменшився в порівнянні з груднем 2010 року на 3,6% і склав 3288 грн.

Реальна заробітна плата (з урахуванням зміни цін і сплачених податків) в цілому по області за січень 2011 року в порівнянні з груднем 2010 року зменшилася на 9,9%.

Статистики констатували, що на величину січневої зарплати та її динаміку в порівнянні з попереднім місяцем традиційно вплинуло скорочення одноразових виплат, які, як правило, здійснюються в грудні (винагороди за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційні виплати за невикористану відпустку і т.п.). До того ж в січні через свята зменшився фонд робочого часу, за який нараховується зарплата.

Січнева зарплата в Донецькій області вище середньої по Україні (2297 грн.) на 17%. По цьому показнику область, як і раніше, посіла друге місце серед всіх регіонів (найвищим рівень оплати праці за січень був в Києві – 3453 грн., найнижчим в Тернопільській області – 1610 грн.).

Як і в грудні, найвищій серед всіх видів економічній діяльності області була зарплата працівників фінансових установ, яка за нинішній січень склала 4096 грн. На другому місці працівники вугільної промисловості (4064 грн.). Далі йдуть працівники підприємств по виробництву коксу і продуктів нафтопереробки (3882 грн.), металургійного комплексу (3524 грн.), працівники підприємств по видобутку неенергетичних корисних (3086 грн.) копалини, підприємств з виробництва і розподілу електроенергії, газу і води (2903 грн.), транспорту (2870 грн.), машинобудування (2698 грн.).

Менше, ніж в середньому по області, нараховано за січень науковцям (2621 грн.), працівникам харчової промисловості (2568 грн.), будівельникам (2407 грн.), працівникам підприємств з виробництва будівельних матеріалів та іншої неметалічної мінеральної продукції (2392 грн.), державного управління (2380 грн.), хімічної і нафтохімічної промисловості (2314 грн.), пошти і зв`язку (2097 грн.), торгівлі (2036 грн.), лісового господарства (1928 грн.), освіти (1791 грн.), сільського господарства (1679 грн.), охорони (1631 грн.) здоров`я, готелів і ресторанів (1616 грн.), легкої промисловості (1427 грн.). Найнижчою була січнева зарплата працівників рибного господарства (1306 грн.).