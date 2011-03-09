Прем'єр: існуюче зростання доходів та інфляція є адекватними економічній ситуації

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає сьогоднішнє зростання доходів населення та інфляцію в країні адекватним економічній ситуації, що існує в Україні, враховуючи тенденції на світовому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він повідомив, що зростання реальних доходів в Україні в лютому 2011 року, порівняно з лютим 2010 року, склало 11%, середня зарплата в Україні досягла 2 тис. 300 грн. на місяць.

При цьому прем`єр підкреслив, що такий рівень доходів все ж таки недостатній.

«Мабуть, це недостатньо. Проте наша економіка тільки виходить з кризи, а в багатьох галузях кризові явища ще не подолані. Тому будувати надхмарні прогнози, займатися самообманом не варто», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що хоча інфляція становить 0,9% за підсумками лютого, проте цей показник міг би бути меншим. «Звісно, що звичайного споживача і це не може влаштувати (інфляція 0,9% - УНІАН), краще щоб ціни зовсім не піднімалися або знижувалися», - сказав М.АЗАРОВ.

Проте він підкреслив. що в реальному житті, коли дорожчає нафта і газ, підвищуються ціни на продовольство в світі, а знецінений долар тисне на національну валюту, - зниження цін чекати немає підстав.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, індекс споживчих цін на товари та послуги (інфляція) в лютому в Україні, порівняно з січнем ц.р. склав 0,9%, з початку року – 1,9%.

Порівняно з лютим 2010 року, інфляція в лютому 2011 року склала 7,2%.

На продукти харчування в лютому ц.р. ціни зросли на 0,3%, тарифи на житлово-комунальні послуги - на 4,6%, ціни на транспорті – 2,4%, ціни на пальне – на 4,3%.

На 1,3% подорожчав хліб, на 1% - кондитерські вироби. Фрукти і овочі подорожчали на 3,3% і 5,1% відповідно.

Разом з цим, на 13,8% подешевшали яйця, на 2,3% – м`ясо і м`ясопродукти, сири і молоко –на 0,4% і 0,3%.

На 0,7% знизилася ціна на аудіо- і відеотехніку, на 0,3% – на побутову техніку і на 0,1% – на послуги зв`язку.

На 0,1% і 0,5%, відповідно, подешевшали одяг і взуття.

Нагадаємо, інфляція в Україні в січні 2011 року, порівняно з груднем 2010 року, склала 1%, у січні 2011 року, порівняно із січнем 2010 року – 8,2%.