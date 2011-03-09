Поляки минулого року взяли іпотечних кредитів майже на 17 млрд. дол.

Варшава. Громадяни Польщі минулого року взяли кредити на купівлю нерухомості на загальну суму близько 17 млрд. доларів, що більш ніж в 3,5 разів більше показників кризового 2009 року.

За даними Національного банку Польщі, які має в своєму розпорядженні УНІАН, заборгованість польських домогосподарств за іпотечними кредитами за минулий рік зросла на близько 25%, склавши на січень 2011 року 94,1 млрд. доларів (1 дол. = 2,9 PLN).

У 2009 році видано близько 5 млрд. доларів іпотечних кредитів (за поточним курсом) після рекордних майже 30 млрд. доларів у 2008 році.

60% виданих кредитів номіновано в іноземній валюті.

За даними Союзу польських банків (СПБ), минулого року поляки взяли 230 тис. іпотечних кредитів, середній розмір яких склав 70 тис. доларів.

При цьому, минулого року майже 80% кредитів було видано в національній валюті. (До фінансової кризи 2008 року найбільшою популярністю в Польщі користувалися кредити в швейцарських франках – УНІАН).

До 17% з 9% зросла частка кредитів у євро, яке планують ввести в Польщі в перспективі декількох років.

За даними рапорту про польський ринок нерухомості, підготовленого Amron SARFiN за сприяння СПБ, іпотечні кредити мали майже 1,5 млн. громадян 38-мільйонної Польщі.

Згідно з рапортом, найдорожче житло в країні залишалося в столиці – Варшаві, яке проте за рік подешевшало на близько 0,7% - до 2,8 тис. доларів за квадратний метр.

Вартість середньої операції з купівлі житла в польській столиці минулого року склала 170 тис. доларів.

Експерти відзначили, що столична нерухомість і в більшості інших міст Польщі продовжує дешевшати.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку Польщі, загальна заборгованість за кредитами польських домогосподарств на січень поточного року складала 164 млрд. доларів, що складає майже 40% торішнього ВВП країни.

Видані споживчі кредити, які зайняли друге місце за обсягами після іпотечних, складали близько 50 млрд. доларів.

Водночас, польські домогосподарства тримали в банках еквівалент майже 150 млрд. доларів (більше 90% в національній валюті).