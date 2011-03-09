Кількість недобросовісних боржників у Польщі превищила 2 млн. осіб

Варшава. Кількість громадян Польщі, які затримують оплату рахунків та кредитів на більш ніж два місяці, у лютому цього року уперше перевищила 2 млн. осіб.

Згідно з рапортом InfoDług, який має у розпорядженні УНІАН, за останній рік кількість недобросовісних боржників збільшилася майже на 20%, а протермінований борг виріс на 70% - до 9,7 млрд. доларів (1 дол.=2,9 злот.).

У четвертому кварталі 2010 року протермінований борг виріс на 12%, або на більш ніж 1 млрд. доларів.

Середній борг минулого місяця складав близько 5 тис. доларів, що на 10% вище за показники четвертого кварталу 2010 року.

Майже 60% поляків, які затримують оплату, - чоловіки, більшість з яких у віці від 30 до 39 років.

Рекордна протермінована заборгованість одного з громадян Польщі складає 30 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Рапорт InfoDlug з серпня 2007 року готує організація BIG Infomonitor на основі даних Асоціації банків Польщі, Бюро кредитних історій, а також центрів, які фіксують заборгованість за комунальні і телекомунікаційні послуги та оплату аліментів.

У рапорті враховується протермінована заборгованість розміром понад 70 доларів.