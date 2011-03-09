Уряду цього року навряд чи вдасться втримати інфляцію у межах 8,9% - експерт

Враховуючи поточне зростання цін на нафту, уряду навряд чи вдасться утримати інфляцію у 2011 році в межах заявлених у бюджеті 8,9%.

Так в інтерв'ю УНІАН директор департаменту аналітики Foyil Securities Агшин МІРЗАЗАДЕ прокоментував оприлюднені Держкомстатом дані щодо інфляції за лютий.

"Ми очікуємо, що зростання цін на паливо вплине на ціни на продовольчі товари вже у березні, тому найближчими місяцями інфляція прискорюватиметься", - сказав він.

А.МІРЗАЗАДЕ також зазначив, що через несподіване зростання цін на нафту його компанія має намір переглянути свій прогноз інфляції на 2011 р. (9,8%) найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до оприлюднених Держкомстатом даних, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) у лютому в Україні порівняно з січнем поточного року склав 0,9%, з початку року - 1,9%.

Довідка УНІАН. У держбюджеті України на 2011 рік рівень інфляції (грудень до грудня) складає 8,9%.