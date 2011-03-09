НБУ посилив порядок видачі валютної ліцензії небанківським фінустановам

Національний банк України посилив порядок видачі небанківським фінансовим установам і «Укрпошті» генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Це передбачено постановою Нацбанку №589 (набула чинності з 8 березня ц.р.), текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Даною постановою вносяться зміни в Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв`язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Зокрема, отримання генліцензії можливе тільки в тому разі, якщо термін діяльності небанківської фінустанови в сфері надання резидентам фінансових послуг становить не менше, ніж повний календарний рік.

Крім того, НБУ наділив себе правом відкликати валютну генліцензію у випадку, якщо втратила силу (зупинена, тимчасово зупинена) ліцензія на здійснення фінансових послуг, що була видана відповідним регулятором.

При подачі заявки на отримання валютної генліцензії Нацбанк зобов`язав надавати нотаріально завірену копію статуту небанківської фінустанови, а також баланс і звіт про результати фінансової діяльності.

Згідно з внесеними змінами, у разі збиткової діяльності фінустанови за попередній рік Нацбанк може як відмовити в наданні валютної генліцензії, так і відкликати її.

З 8 березня 2011 року загальний термін розгляду Нацбанком документів для отримання генеральної ліцензії не може перевищувати 50 робочих днів з дати їх надходження. До цього НБУ мав був прийняти рішення про надання або відмову в наданні генеральної ліцензії впродовж 20 робочих днів з дати надходження документів.