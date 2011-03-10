Сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в лютому було негативним – 7,4 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку в лютому ц.р. становило (у доларовому еквіваленті) 7,4 млн. дол., у січні-лютому сальдо було позитивним – 248,1 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з інформацією регулятора, минулого місяця обсяг купівлі валюти становив 599,7 млн. дол., продажу – 607,1 млн. дол. За минулий місяць НБУ купив 2,8 млн. і продав 607,1 млн. американських доларів.

Також Нацбанк купив у резерви 173,3 млн. євро, 65 млн. фунтів стерлінгів, 179 млн. швейцарських франків, 70 млн. австралійських доларів.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 19 млрд. 409,4 млн. дол. США.

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 3 млрд. 920,7 млн. дол., у т.ч. банки купили у населення 1 млрд. 308 млн. дол., продали – 2 млрд. 612,7 млн. дол.

Довідка УНІАН. Міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому ц.р. зросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. дол.

У 2010 році міжнародні резерви Нацбанку зросли на 30,45% – до 34,576 млрд. дол.