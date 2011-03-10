Банк Кредит Дніпро увійшов до списку 10 банків-лідерів з приросту депозитів фізичних осіб

Банк Віктора Пінчука Кредит Дніпро за підсумками 2010 р. увійшов до списку 10 банків-лідерів з приросту депозитів фізичних осіб.

Згідно з рейтингом Асоціації українських банків (АУБ), протягом 2010 р. Банк Кредит Дніпро на 43,6% збільшив об`єм депозитів приватних осіб - до 2289,781 млн. грн., і займає 24 позицію в рейтингу вітчизняних фінустанов за цим показником.

Як відзначають експерти, в 2010 році Банк реалізував перший етап у стратегії виходу на національний рівень, ставши одним із банків країни, які найдинамічніше розвиваються. Згідно з рейтингом АУБ, Банк Кредит Дніпро увійшов до числа 30 провідних вітчизняних банків за розміром активів, перемістившись за рік на 6 пунктів вперед.

У 2010 році банк на 40% збільшив регіональну мережу, істотно підсиливши свою присутність у Києві. Темпи приросту депозитного портфеля юридичних осіб перевищили 40%. За цим показником фінустанова займає 25 місце серед українських банків. Зростання кредитного портфеля юридичних осіб за аналогічний період склало близько 50%.

Довідка УНІАН. Банк Кредит Дніпро(заснований у 1993 р.) - універсальна банківська установа, надає повний комплекс банківських послуг. Право Банку на надання послуг підтверджене ліцензією Національного банку України № 70 від 28.07.2009 р.

У 2010 році Банк Кредит Дніпро увійшов до списку великих банків України за класифікацією НБУ. Власником Банку є підприємець і меценат Віктор Пінчук.

У числі корпоративних клієнтів Банку – підприємства і компанії, що працюють у сфері металургії, рітейлу, телекомунікацій, аграрному секторі. Банк Кредит Дніпро обслуговує більше 130 тисяч фізичних осіб, протягом 8 років здійснює виплату пенсій. У даний час Банк Кредит Дніпро представлений у 15 областях України, включаючи Київ (19 відділень) і міста-мільйонники.

Згідно з рейтингами ЗМІ, Банк Кредит Дніпро входить до числа десяти найбільш надійних банківських установ країни і в ТОП-5 вітчизняних банків за рівнем довіри громадян.