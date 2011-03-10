Сума одержаних чиновниками хабарів у січні-лютому склала понад 12 млн. грн.

У МВС заявляють, що у січні-лютому 2011 року загальна сума одержаних чиновниками хабарів склала більше 12,62 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Олег БЕХ.

За його словами, середня сума хабара склала 177 тис. грн.

О.БЕХ додав, що найбільша сума хабара, яку вимагали зловмисники, становить 8 млн. грн.

Він зауважив, що хабарництво залишається найпоширенішим з усіх корупційних злочинів.

За словами О.БЕХА, таких злочинів за січень-лютий 2011 року задокументовано більше на 60%, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як сказав О.БЕХ, на хабарах «погоріли» посадовці у Черкаській, Київській, Тернопільській, Донецькій та ряді інших областей.