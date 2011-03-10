Вісім українців потрапили до рейтингу мільярдерів "Forbes" за 2010 рік

Вісім українців потрапили до рейтингу мільярдерів американського журналу "Forbes" за 2010 рік. Рейтинг оприлюднено на сайті видання.

Український депутат і бізнесмен Рінат АХМЕТОВ став 39-м у рейтингу мільярдерів "Forbes" і першим серед українців у цьому списку. Його статки експерти журналу оцінили у 16 млрд. дол.

Бізнесмен Віктор ПІНЧУК зі статками 3,3 млрд. дол. посів 336-е місце.

На 459-му місці у рейтингу опинилися Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ, їх статки експерти оцінили у 2,5 млрд. дол.

Костянтин ЖЕВАГО зі статками 2,4 млрд. дол. посів 488-е місце.

На 833-му місці Юрій КОСЮК зі статками в 1,5 млрд. дол.

На 1057-му місці бізнесмен Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ зі статком 1,1 млрд. дол.

І замикає список українців у рейтингу Олег БАХМАТЮК, який став 1140-м у рейтингу зі статком 1 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Р.АХМЕТОВ – власник «СКМ», який володіє і керує активами у гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості. До групи «СКМ» входять компанії «Метінвест Холдинг», ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, «Сегодня Мультимедиа», «ТРК Україна», «ЕСТА Холдинг», «Український рітейл» тощо.

В.ПІНЧУК – основний акціонер «Інтерпайп» – міжнародна компанія. Продукція "Інтерпайпу" поставляється у більш як 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених в Україні, Росії, Казахстані, Європі, США і на Близькому Сході.

І.КОЛОМОЙСЬКИЙ і Г.БОГОЛЮБОВ – основні акціонери групи «Приват».

К.ЖЕВАГО – основний акціонер Ferrexpo. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт залізорудних окатишів, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo plc контролює 97,31% акцій ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» – одного з найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у чорній металургії і виробництві сталі.

Ю.КОСЮК – основний акціонер однієї з найбільших агровиробничих компаній «Миронівський хлібопродукт». Основні напрями діяльності групи – птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці і ріпаку); інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів і копченини, фруктів). На даний час до складу компанії входить більш як 20 підприємств.

А.ВЕРЕВСЬКИЙ – основний акціонер однієї з найбільших агрокомпаній Кернел. Компанія займається виробництвом і експортом соняшникової олії, експортом зернових культур, володіє найбільшою мережею зернових елеваторів.

Український бізнесмен О.БАХМАТЮК є мажоритарним акціонером найбільшого в Україні виробника яєць і яєчних продуктів агрохолдингу «Авангард».