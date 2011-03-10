Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9320-7,9390 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9380, до 12:00 звузився спред - 7,9345/7,9370. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9320/7,9390.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2789/0,2792, до 12:00 ціни знизилися до 0,2786/0,2787. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2785/0,2787.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,4975 (+0,1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3805/1,3920.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9595/10,9680, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9750/10,9845. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,9620/10,9780.