Надходження валюти до України від нерезидентів перевищили перекази на їх користь на 1,9 млрд. дол.

Надходження валюти до України в лютому від нерезидентів перевищили перекази на їх користь на 1,9 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

"У лютому надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищили перекази на їх користь майже на 1,9 млрд. дол. При цьому частка експортних надходжень в загальному їх обсягу становила 53%", - говориться в повідомленні.

У НБУ вважають, що завдяки такому розвитку ситуації пропозиція інвалюти і попит на неї на міжбанківському валютному ринку залишалися минулого місяця урівноваженими.

За даними регулятора, гривня щодо долара США в лютому зміцнилася на міжбанківському валютному ринку на 0,13% до 7,9423 грн./дол., а на готівковому сегменті, за операціями з продажу доларів США, - на 0,34% до 7,9533 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США зміцнився на 0,12% до 7,9307 грн./дол. Щодо євро і російського рубля гривня за офіційним курсом знецінилася на 0,26% і 2,4%, до 10,9142 грн./євро і 2,7403 грн./10 рублів.