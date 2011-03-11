Депутати Європарламенту закликали країни ЄС розширити санкції проти Білорусі

Брюссель. Депутати Європейського парламенту закликали держави ЄС розширити санкції проти Білорусі у зв`язку з репресіями, що тривають у цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту, прийнятій учора на сесії в Страсбурзі.

Депутати, зокрема, закликали ЄС заборонити в`їзд прокурорам, суддям і працівникам КДБ Білорусі, якщо репресії проти активістів громадянського суспільства не припиняться.

У резолюції також наводиться приклад екс-кандидата в Президенти Алеся МИХАЛЕВИЧА, заарештованого в ніч після виборів 19 грудня 2010 року, якого випустили на свободу тільки після того, як він підписав зобов`язання співробітничати з КДБ.

Депутати Європарламенту також відзначили випадок редактора опозиційного веб-сайту Хартія’97 Наталії РАДІНОЇ, заарештованої за організацію і участь у масових протестах. Відразу після звільнення її помістили під домашній арешт.

Крім того, в резолюції Європарламент засудив неповагу фундаментальних прав і свобод людини владою Білорусі і закликав до беззаперечного звільнення всіх політичних в’язнів.

Як повідомляв УНІАН, європейські дипломати вже розпочали підготовку нових санкцій проти Білорусі у зв`язку із судовими процесами, що розпочалися в країні, проти учасників мирних акцій протесту 19 грудня 2010 року.

Передбачається, що санкції будуть спрямовані проти людей, близьких до Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, підозрюваних у «перекачуванні» грошей, одержаних від продажу нафтопродуктів, добрив і зброї, на рахунки білоруської номенклатури. При цьому санкції не повинні негативно вплинути на економіку Білорусі, а також на європейські компанії в Латвії, Литві, Нідерландах і Польщі. Передбачається, що нові санкції проти керівництва Білорусі міністри країн ЄС можуть прийняти вже в квітні.

31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмежувальні санкції проти 157 білоруських чиновників, відповідальних за жорстокий розгін демонстрантів після президентських виборів 19 грудня 2010 року.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 чоловік, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у Президенти.