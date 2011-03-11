Прем'єр: Кабмін із березня 2010 року не залучав російські кредити, окрім 2 млрд. дол. ВТБ

Уряд України з березня 2010 року не залучав кредити російських фінансових агентів, окрім кредиту банку "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в Києві.

«Уряд більше грошей у Росії не залучав, ніяких», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 р. Україна отримала від російського «Внешторгбанка» (ВТБ) на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.