Вклади "Родовід Банку" переведуть у держбанк – Азаров

Рішення щодо проблемних банків буде прийнято у березні, а вклади "Родовід Банку" будуть переведені в державний банк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на прес-конференції.

"Щодо "Родовід" вже фактично прийнято рішення. Рішення це буде пов`язано з тим, що усі вкладники будуть приєднані до надійного державного банку і отримають можливість отримати свої вклади, - сказав М.АЗАРОВ. - .Рішення таке є, але зараз готуються формальності. Це рішення повинне стосуватися не лише "Родовід", воно повинне стосуватися й інших банків, повинно пройти експертно-аналітичну раду, тобто усі необхідні процедури".

Прем`єр закликав вкладників "Родовід Банку" не стояти у чергах, а "трішки почекати". Із цього приводу М.АЗАРОВ сказав: "Я думаю, що впродовж березня місяця це питання буде вирішено остаточно, і ви спокійно отримаєте можливість або залишити свої депозити, або їх зняти. Жодних проблем я абсолютно не бачу".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, відповідаючи на питання українців у рамках проекту "Розмова з країною", що такі банки, як "Родовід Банк", банк "Надра" залишаються проблемними, і проблеми цих банків необхідно вирішувати так, щоб не постраждали вкладники.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - "Укргазбанку", "Родовід Банку" і банку "Київ".

"Родовід Банк" зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

З 16 березня 2009 року в "Родовід Банку" працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році "Родовід Банк" був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

"Родовід Банк" у 2010 році збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком - до 4,209 млрд. грн.