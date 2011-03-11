Мінфін 15 березня проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 15 березня 2011 року проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства.

До розміщення будуть запропоновані папери з погашенням: 14 вересня 2011 року з терміном обігу 182 дні, 7 березня 2012 року з терміном обігу 357 днів.

Також Мінфін розміщуватиме ОВДП з погашенням 29 січня 2014 року із виплатою півроку процентного доходу і з погашенням 13 липня 2016 року із щоквартальною виплатою відсотків. За останніми паперами передбачений достроковий викуп після здійснення п`яти купонних платежів.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до державного бюджету України у січні 2011 року надійшло 2,806 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.