Доходи бюджету Пенсійного фонду в січні-лютому зросли до 29,3 млрд. грн.

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування в січні-лютому 2011 року надійшло 29,252 млрд. грн., що на 21,3%, або 5,137 млрд. грн., більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження становили 19,676 млрд. грн. – 104,3% планових призначень. У січні-лютому ц.р. сума власних доходів збільшилася на 22,8%, або 3,648 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в звітному періоді становили 33,716 млрд. грн.