Янукович підписав закон, що зобов’язує банки мати статутний капітал на рівні 120 млн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків».

Відповідне повідомлення розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків».

Закон спрямований на приведення порядку державної реєстрації банків у відповідність до спеціального законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб, удосконалення банківського нагляду та організації зовнішнього аудиту банків, посилення захисту прав кредиторів, забезпечення внутрішнього фінансового моніторингу з метою недопущення використання банків для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, передбачено збільшення з 75 до 120 млн. грн. суми, яку банк має мати у своєму статутному капіталі. При цьому Верховна Рада дала 5 років на приведення банками статутних капіталів у відповідність до норм законодавства.

Передбачений єдиний для усіх суб’єктів підприємницької діяльності порядок державної реєстрації, згідно з яким державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи та передбачає внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Водночас передбачено, що законом можуть бути встановлені вимоги щодо реєстрації установчих документів в органі, визначеному законом.

Передбачено також, що Національний банк здійснюватиме погодження статутів банків і вестиме Державний реєстр банків.