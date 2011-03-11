Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9430/7,9525 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9320/7,9380, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9360/7,9390. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9430/7,9525.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2767/0,2770, на 12:00 звузився спред – 0,2767/0,2768. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2766/0,2768. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,7399 (+0,2424).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3832/1,3834, а на 15:00 впали до 1,3778/1,3780. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9755/10,9855, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,9550/10,9650. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,9590/10,9680.