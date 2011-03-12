Власний капітал українських банків у січні-лютому збільшився до 141,9 млрд. грн.

Власний капітал українських банків у січні-лютому ц.р. збільшився на 3% - до 141,9 млрд. грн., що становить 14,5% їх пасивів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 0,5% - до 146,6 млрд. грн.

Зобов`язання банків за два місяці ц.р. збільшилися на 3,6% - до 833,2 млрд. грн. У т.ч. кошти фізичних осіб становлять 281,1 млрд. грн., або 33,7% від зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 146,6 млрд. грн., або 17,6%, міжбанківські кредити і депозити – 171,6 млрд. грн., або 20,6%.

Активи банківської системи України в січні-лютому ц.р. зросли на 3,5% і становили 975,1 млрд. грн., загальні активи - 1 123,3 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій у січні-лютому ц.р. мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.