МВФ може ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу в квітні - Тігіпко

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може ухвалити рішення про виділення Україні чергового траншу в рамках кредитування в квітні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції сказав віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, для всіх інвесторів України, зокрема МВФ, сьогодні вирішальним чинником є проведення в Україні пенсійної реформи.

«Безумовно, всі зараз дивляться на те, наскільки ми можемо ухвалювати рішення щодо пенсійної реформи. І всі чекатимуть, зможемо ми це зробити чи ні. Оскільки якщо не зможемо, для всіх інвесторів, не лише для Міжнародного валютного фонду, це буде сигналом. Сигнал про те, що ми не можемо йти на непопулярні кроки», - зазначив С.ТІГІПКО.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти в Україну після початку проведення пенсійної реформи.