Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9395-7,9455 грн./дол.

Сьогодні у зв`язку з тим, що всі світові ринки вихідні, торги на українському міжбанківському ринку за всіма валютами були можливі лише на ТОМ’і.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 7,9380/7,9490, на час закриття торгів звузився спред – 7,9395/7,9455.

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2761/0,2765, на час закриття ціни концентрувалися в діапазоні 0,2762/0,2764.

Ринок євро-гривня відкрився на ТОМ’і індикативними котируваннями 11,0345/11,0515, на час закриття торгів ціни становили 11,0345/11,0490.