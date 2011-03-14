Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9320-7,9380 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9320/7,9380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту склали 0,2768/0,2771, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0460/11,0590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3909/1,3911 (п`ятниця - 1,3832/1,3834).

У суботу Нацбанк на ринок не виходив.