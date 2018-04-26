"Пенсійна реформа підштовхне людей до страхування життя..."

Про вплив кризи на український ринок страхування життя, про тенденції посткриз, політику лайфових страховиків, прогнози розвитку ринку цього року, про вплив пенсійної реформи на роботу страхових компаній в інтерв`ю УНІАН розповіла голова правління «Граве Україна Страхування життя» Наталія БАЗИЛЕВСЬКА.

Криза, клієнти, компанія - що змінилося?

- Наталіє Володимирівно, як ринок страхування життя справився з кризою і як змінилася стратегія компанії в період кризи? - Насправді страхування життя не постраждало так сильно, як ризикове страхування, яке в більшій мірі було пов`язане з банківським сектором. Хоча, природно, клієнтів у всіх сферах бізнесу стало менше і страхування життя - не виключення. Пов`язано це, перш за все, зі зниженням платоспроможності клієнтів.

Аналізуючи ситуацію, можна сказати, що криза показала, в якому стані знаходяться компанії. Легко будувати амбітні плани, коли весь ринок росте, криза – це свого роду «перевірка на міцність», перевірка правильності вибраної стратегічної політики компаній, яка під час виникнення складних ситуацій дозволяє безпечно його пережити. У нас, наприклад, дуже обережна політика - ми пропонуємо не надприбутки, зате показник платоспроможності нашої компанії завжди був на найвищому рівні.

Акцент дещо змістився у бік необхідності додаткового обслуговування клієнтів, стали більше враховувати індивідуальні побажання клієнтів. Крім того, на залучення клієнтів впливає не тільки політика самої компанії, але й робота з компаніями-партнерами. «Граве Україна» працює з «Євролайф Україна», найсильнішим страховим посередником зі страхування життя в Україні, відповідно, багато що залежало і від неї.

- Клієнти компанії під час кризи стали вимогливішими?

- Ми не помітили якихось особливих вимог, але, розуміючи, що багато клієнтів мають фінансові труднощі, прагнули до кожного випадку застосовувати індивідуальні рішення. Програми лояльності, які були введені компанією до кризи, зокрема, пов`язані з можливістю відтермінування оплати страхового платежу, запобігли можливому відтоку клієнтів. Рівень викупів у той момент, на жаль, зріс, але це в першу чергу було пов`язано з тим, що люди стали менше довіряти державі: неповернення депозитів і тимчасові адміністрації в банках, нестабільний курс валюти, напружена політична ситуація в країні – все це призвело до того, що кожен прагнув забрати свої накопичені заощадження, і страхові компанії не стали виключенням. Зараз же населення активніше відновлює і переукладає договори.

- Чи вивчала компанія, хто на сьогодні є її клієнтами? За сферою діяльності, за доходами?

- Страхові продукти не дешеві, в нас є клієнти, що працюють у різних сферах бізнесу і зі всіх регіонів України, яким важливо захистити себе і сім`ю від непередбачених обставин. Це люди з різним рівнем доходів. При цьому рівень захисту у кожного різний, залежно від того, що цікаво – більше накопичувальна складова або максимальний соціальний захист сім`ї клієнта. Загалом, напевне, наші клієнти – забезпечені люди з впевненою життєвою позицією, хоча зустрічаються і дуже великі індивідуальні поліси, коли суми після закінчення терміну дії договору досягають 2-3 млн. грн. Наша статистика, що була проведена після 2010 року, показала, що на сьогодні зі збору страхових платежів лідирують Київ і Київська область, а також східні регіони країни. Також вже відновився процес активізації корпоративного страхування, оскільки на початку кризи бізнес-структурам було не до страхування життя. Позитивно, що зараз це питання стало знову актуальним.

- Яка частка корпоративного страхування в портфелі компанії?

- Частка істотна, думаю десь близько 30%. Хоча до кризи корпоративне страхування досягало 40%. Річ у тому, що в період кризи багато корпоративних клієнтів одержували викупні суми і часто спрямовували їх на погашення заборгованості по заробітній платі своїм співробітникам. При цьому варто відзначити, що деяким це було ще й вигідно, оскільки багато хто укладав договори, коли курс долара складав близько 5 грн./дол., а розмір викупної суми розраховувався за курсом майже 8 грн./дол. Зрозуміло, що викупна сума завжди менша розміру внесених страхових платежів, але якщо врахувати інфляцію гривні, то клієнти в даному випадку, можна сказати, нічого не втратили.

- Чи змінилася політика компанії в частині зменшення витрат, кадрових питань, комісійна політика?

- Ми вважаємося унікальною компанією зі співвідношення кількості співробітників і об`ємів страхових платежів, які залучає компанія. У багатьох страховиків у центральному офісі працює більше 120-130 осіб, у нас – всього 28. Це пов`язано з тим, що компанія завжди активно працювала над автоматизацією і оптимізацією всіх робочих процесів. При цьому людський ресурс використовується для того, аби індивідуально працювати з клієнтом. Тому не було необхідності щось міняти в кадровій політиці і вирішувати питання витрат за рахунок скорочення персоналу.

Прогнози на 2011 – обережні, але... перспективні

- З якими показниками збору страхових платежів компанія закінчила 2010 рік?

Об`єми одержаних страхових платежів дорівнюють показнику 2009 року і в 2010 році наші премії склали 149,026.7 тис. грн., було здійснено 25983.5 тис. грн. страхових виплат, активи компанії збільшилися і дорівнюють 494587,9 тис. грн., сума резервів досягла 479876.6 тис. грн.

- Яке зростання збору страхових платежів заплановане на цей рік?

- Ми очікуємо збільшення страхових платежів на 20-30%, в порівнянні з 2010 р. Наші плани завжди обережні, але на практиці ми їх завжди перевиконуємо.

- Як на сьогодні відбувається співпраця «Граве Україна Страхування життя» і ризикової СК «Граве Україна»?

- Ми абсолютно різні компанії і наші види діяльності відрізняються. Ми не плануємо робити крос-продажі та будь-яким чином об`єднувати компанії. Але якщо клієнт лайфової або ризикової компанії зацікавлений у продуктах «сестринської» компанії, то докладаємо максимум зусиль для того, щоб задовольнити запити. Але в основному політика спрямована на те, щоб дві компанії відповідали певним європейським стандартам і політиці всього концерну GRAWE. У ризиковій компанії останнім часом зусилля зосереджені також і на формуванні IT-системи.

- Тобто універсальних страхових продуктів, які б містили в собі і страхування життя, і ризикове страхування поки немає?

- Дійсно таких продуктів поки немає, тому що все-таки GRAWE купив українську страхову компанію і тому часу і засобів на те, щоб компанія відповідала стандарту концерну потрібно витратити немало. Тому у співпраці з клієнтами на сьогодні більше застосовується індивідуальний підхід.

- Чи заплановано на поточний рік збільшення статутного капіталу компанії і в цілому яку політику проводить материнська компанія в частині інвестування в українські "дочки"?

- У нашої компанії, наскільки я знаю, один із найвищих показників рівня платоспроможності на ринку, тому проблема збільшення статутного фонду перед нами не стоїть. Якщо говорити про фінансування окремих проектів в Україні, то для цього ми використовуємо трохи інший метод. А саме, прибуток одержаний в Україні від ведення бізнесу не виплачується акціонерам у вигляді дивідендів, а залишається в Україні і йде на розвиток бізнесу. При цьому, як відомо, існує ряд законодавчих пропозицій з посилення вимог до розміру мінімального статутного фонду страхових компаній, зокрема для компаній зі страхування життя - до 5 млн. євро. У разі їх ухвалення ми, як законослухняна компанія, збільшуватимемо свій статутний фонд. Але на сьогодні необхідності збільшувати статутний фонд у компанії немає.

- Як ринок страхування життя сприйняв ухвалення Податкового кодексу?

- Можу сказати, що основною новацією для страховиків є зміна порядку оподаткування. Під час роботи над впровадженням нової системи оподаткування страховиків законодавець дуже тісно працював з ринком. Хотілося б відзначити, що дуже багато наших побажань дійсно були враховані. Головна проблема, на мій погляд, полягає тільки в тому, що страховики не мали практики роботи в такій системі і ще поки не знають, де можуть виникнути проблеми. Коли почнеться реальна робота, а заплановано, що страховики перейдуть на нову систему оподаткування з початку наступного року, то тоді й виникатимуть спірні моменти. В цілому документ непоганий, але технічно, я думаю, буде дуже багато проблем.

- Чи є у GRAWE плани з придбання страхових компаній в Україні?

- На сьогоднішній день у нас програма мінімум – щоб робота вже працюючих в Україні компаній відповідала стандартам GRAWE. Крім того хотілося б вивести компанії на докризові показники роботи. І можливо, тільки після цього, можна буде повернутися до питання купівлі нових активів. В принципі в планах це обговорюється, але, напевно, це не перспектива найближчого часу.

"Лайфовики" розраховують на пенсійну реформу...

- Які у Вас очікування щодо розвитку ринку в поточному році? Чи варто очікувати зростання ринку? Які зовнішні чинники впливатимуть на розвиток ринку лайфового страхування?

- У зв`язку з тим, що в другому півріччі 2010 року спостерігалося досить активне зростання страхових платежів за всіма видами страхування і у всіх компаніях, то природно, що на цей рік у нас також досить оптимістичні плани. Рівень укладених договорів запланований вищий, ніж був у 2010 році. Крім того, в планах компанії розширення лінійки страхових продуктів. Один з нових страхових продуктів надає можливість складання своєрідного пенсійного плану і, думаю, він буде дуже затребуваний, враховуючи ініціативи з реформування пенсійної системи.

Пенсійна реформа, яка в країні почалася, дуже затребувана і своєчасна. Але, на жаль, інтереси не всіх вікових груп ця реформа задовольнить. Зокрема, люди починаючи з 30-35 років повинні будуть самостійно піклується про своє пенсійне забезпечення. У такій ситуації зростає роль страхування життя.

На мій погляд, необхідно, щоб пенсійна реформа дозволила брати в ній участь людям, які досягли пенсійного віку, – мінус один рік. Такий підхід забезпечить всьому населенню України рівні права і підвищить зацікавленість в участі в другому рівні пенсійної системи. Реалізація такого підходу дозволить нівелювати негативні настрої людей старшого віку. Навіть, якщо накопичена сума буде недостатня для виплати довічної пенсії, вона може бути виплачена разово або може стати предметом спадку.

Крім того ринок лайфу вважає, що максимальний розмір внесків у накопичувальний рівень необхідно збільшити як мінімум удвічі (до 15%). Це пов`язано з тим, що багато країн, в яких було реалізовано реформування пенсійної реформи зіткнулися з тим, що після закінчення трудової кар`єри накопичений капітал був дуже малий для того, аби безбідно зустріти пенсійний вік… Досвід інших європейських країн показує, що відсоток відрахувань до обов`язкового накопичувального фонду досягає 26%. У зв`язку з тим, що в нашій країні відрахування в солідарний обов`язковий рівень достатньо високий і дорівнює 35,2%, то запропоновані 7% не роблять їх конкурентоздатними. Такий низький відсоток відрахувань не зацікавить легалізовувати заробітні плати. Тому, в найближчому майбутньому необхідно передбачити поступове перенесення навантаження з першого рівня на другий.

Також необхідно зменшити рівень диференційованості пенсійних виплат у солідарній системі з 12 до двох разів з 2012 до 2028 року, оскільки головна функція солідарної системи – це гарантія забезпечення мінімальної пенсії після досягнення пенсійного віку. Тому основна диференційованість пенсії повинна здійснюватися саме на другому рівні.

При цьому вважаємо, що створення Накопичувального пенсійного фонду, як додаткового інституту, дублюватиме роботу недержавних пенсійних фондів, що створюватиме перешкоди для роботи приватного сектора на другому рівні і відповідно сприятиме зменшенню притоку інвестиційних ресурсів і гальмуванню розвитку недержавних пенсійних фондів і компаній зі страхування життя.

Ми впевнені, що компанії зі страхування життя повинні мати можливість одержувати ліцензії на адміністрування відкритого недержавного пенсійного фонду. Досвід розвинених європейський країн показує, що там компанії зі страхування життя виступають в ролі недержавних пенсійних фондів.

- Чи є український ринок страхування життя перспективним з погляду інвестора і що потрібно зробити, аби підвищити привабливість сектора для інвестицій?

- На сьогодні населення України всього на 4% охоплене ринком страхування життя і цей показник достатньо красномовний. Тому поле для діяльності є. Головна складність полягає в тому, що у населення, на жаль, низький рівень знань у сфері страхування. Люди не до кінця розуміють важливість страхування життя і потрібно витратити достатньо багато засобів і часу для того, щоб щось змінилося. Я думаю, в цьому плані істотно допоможе пенсійна реформа, оскільки люди будуть змушені зайнятися самоосвітою в галузі страхування життя і пенсійного забезпечення.

- Дякую за інтерв`ю

Розмовляв Олексій Савченко (УНІАН)