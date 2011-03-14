Завтра ВР розгляне у другому читанні антикорупційний законопроект - Литвин

Завтра Верховна Рада України розгляне у другому читанні проект закону "Про принципи запобігання і протидії корупції в Україні", який подав на розгляд парламенту Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні погоджувальної ради голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що буде продовжено постатейний розгляд цього законопроекту.

Також В. ЛИТВИН повідомив, що завтра ВР заслуховуватиме звіт про виконання держбюджету за 2010 рік.