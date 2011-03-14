Прем’єр Японії: наслідки землетрусу стали гіршою кризою з часів Другої світоіої війни

У неділю, 13 березня, японська влада працювала над тим, щоб уникнути краху трьох ядерних реакторів у центрі Фукусіма Даічі, постраждалих від землетрусу і цунамі в п'ятницю, 11 березня, у результаті якого, ймовірно, на півночі країни загинуло близько 10 000 осіб.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Інша проблема сталася у ніч з неділі на понеділок на станції в префектурі Ібаракі, всього за 120 км на північ від Токіо: перестав працювати насос системи охолодження другого реактора. Ця АЕС Токай відома за ядерною аварією 1999 року.

Прем'єр-міністр Японії Наото КАН на прес-конференції заявив, що землетруси і його наслідки - цунамі, ядерні аварії - стали гіршою кризою на архіпелазі з часів Другої світової війни, проте підкреслив, що немає ніяких підстав говорити про "новий Чорнобиль".

Близько двох мільйонів будинків на півночі країни, де температура повітря зимова, продовжують залишатися без електрики, також у 1,4 млн. будинках не працює водопровід. Сотні тисяч людей були евакуйовані після землетрусу з постраждалих районів, у тому числі близько 140 000 - з району станції Даічі. Для надання допомоги було мобілізовано сто тисяч японських солдатів, що удвічі перевищує число, оголошене раніше.

Мобілізовано і міжнародне співтовариство: близько 70 країн запропонували або вже направили в Японію допомогу, зокрема десятки рятувальних команд, ще 17 команд готові до відправки.

Водночас побоювання з приводу ситуації в реакторі станції Фукусіма залишаються. Персонал станції, яка знаходиться за 240 км на північ від Токіо, працює над тим, щоб запобігти плавленню паливних елементів другого і третього реактора, для чого морська вода вводитиметься в реактор №2, як це робиться на реакторі №3.

Результатом землетрусу став і спад економічної активності в Японії. Так, електронний гігант Sony призупинив роботу восьми заводів, один з яких був затоплений у результаті цунамі. Усе виробництво було припинене на чотирьох складальних заводах Nissan - і це тільки два приклади з довгого списку підприємств, які більше чи менше потерпіли від катастрофи.

Що стосується оцінки у 10 000 загиблих, то вона, ймовірно, буде переглянута у бік збільшення, оскільки допомога ще не досягла деяких постраждалих районів. Портове місто у префектурі Міягі Мінамісанріку, яке налічувало 17 500 жителів, було практично зруйноване, і про половину населення немає жодної інформації.