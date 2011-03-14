Азаров: світ ще не здолав фінансово-економічну кризу 2008-2009 років

Стамбул. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що світ ще не здолав фінансово-економічну кризу 2008-2009 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на "Саміті лідерів змін" у Стамбулі.

М.АЗАРОВ підкреслив, що про неподолання кризи свідчать негативні зміни на ринку нафтопродуктів, а також інші негативні чинники економічного характеру, у тому числі підвищення цін на продовольство і золото.

Чи "вийшли ми зараз з тієї кризи, у якій були наші країни у 2008-2009 роках? Наскільки стабільно і стійко ми можемо вийти з цієї кризи? Чи не є зростання цін на продовольство, на енергоносії, безпрецедентне зростання цін на золото свідченням того, що ми ще далекі від виходу з цієї кризи", - сказав прем`єр.

При цьому він зазначив, що, враховуючи негативні зміни на різних ринках, можна зробити висновок, що вжиті країнами антикризові заходи не привели до очікуваних результатів.

"Ті заходи, які робилися для стабілізації фінансово-економічної сфери, напевно, не були адекватними і ми ще довго відчуватимемо наслідки цих заходів. Чи не стали політичні події в країнах Північної Африки якраз наслідком цих глобальних процесів"? - сказав М.АЗАРОВ.