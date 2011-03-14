Світова фінансова криза показала, що світ ще економічно слабкий - Азаров

Світова фінансова криза показала, що світ ще економічно слабкий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час свого виступу на форумі "Саміт лідерів змін" у Стамбулі.

"Так як і фізичний стан планети знаходиться ще в стані молодості і змін, так і суспільно-економічне життя нашої планети не стабільне. І останні події, пов'язані з економічною і фінансовою кризою, показали, що банкрутство одного з банків - "Леман Бразерс" у США стало свого роду цунамі, яке перевернуло на роки усю фінансову систему світу", - сказав М.АЗАРОВ.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що трагедія у Японії свідчить про те, що наш світ знаходиться на самому початку свого формування.

"Наша планета ще дуже молода. І події в Японії, до якої прикута увага всього світу, показують, що наша планета знаходиться на самому початку свого формування і на початку свого життя. Нам, які пережили Чорнобиль, добре зрозуміло зараз стан народу Японії, уряду Японії, яким ми висловлюємо якнайглибше співчуття", - сказав М.АЗАРОВ.