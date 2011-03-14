Азаров прогнозує темпи росту ВВП України у найближчі роки на рівні 7-10%

Cтамбул . Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що найближчими роками темпи приросту ВВП складатимуть 7-10%.

Про це він заявив, виступаючи на першому Міжнародному політичному форумі "Саміт лідерів змін" у рамках візиту в Туреччину, повідомляють на офіційному урядовому сайті.

"Ми орієнтуємося на те, що упродовж найближчих десяти років ми матимемо темпи економічного розвитку від 7% до 10%, що дозволить нам вже через 10 років значно поліпшити життя наших громадян і реалізувати безліч інфраструктурних проектів", - заявив глава українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, ріст валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 р. склав 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1% порівняно з 2008 роком.

У Держбюджеті на 2011 рік передбачений ріст ВВП на рівні 4,5%.