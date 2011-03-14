НБУ включил нерухомість до переліку можливого забезпечення по стабкредитах

Національний банк України включив нерухомість у перелік можливого основного забезпечення по стабілізаційних кредитах за пролонгації відповідного договору.

Це передбачено у постанові Нацбанку №40 (зареєстровано в Мін’юсті 9 березня), текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Цим документом регулятор вносить відповідні зміни у Положення про надання Нацбанком України стабілізаційних кредитів банкам України.

Зокрема НБУ доповнив перелік основного забезпечення по пролонгованих стабкредитах нерухомим майном (будівлі і споруди), яке належить банку або власникові істотної участі у банку і знаходиться на території України. Коригуючий коефіцієнт по цьому виду забезпечення - 0,7.

При цьому регулятор вказує, що нерухомість може виступати основним забезпеченням не в усіх випадках, а тільки тоді, коли забезпечення до продовження договору не відповідає нинішнім вимогам регулятора.

Згідно з циркулярами Нацбанку, на сьогодні основним забезпеченням по стабкредитах можуть виступати: усі види облігацій уряду України; боргові цінні папери, емітовані Національним банком України; облігації Державної іпотечної установи, розміщені під гарантії українського уряду; гарантії Кабінету міністрів України; а також кошти в іноземній валюті (долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські ієни) які розміщені банком у Національному банку України у формі гарантійного депозиту (без сплати відсотків по них з вказанням цього у відповідному договорі) на термін не менше, ніж термін користування стабілізаційним кредитом.

Постанова №40 набуде чинності з дня офіційної публікації.

Як повідомляли, згідно з вищезгаданим Положенням, НБУ надає стабілізаційні кредити платоспроможним банкам на термін до 90 днів з можливістю продовжити термін користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку - 450 днів.