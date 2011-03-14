Янукович закликає ВР внести зміни до держбюджету за підсумками першого кварталу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2011 рік за підсумками першого кварталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ та керівниками фракцій більшості Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (КПУ) та Ігорем ШАРОВИМ (Народної партії).

Президент зазначив, що мав змогу ознайомитися з даними щодо підсумків першого кварталу, які свідчать про те, що доходи будуть вищими, ніж планувалось.

Тому В.ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент, не чекаючи завершення першого півріччя, має внести зміни до бюджету і розподілити ці кошті по стратегічно важливих напрямках.

Зокрема, глава держави висловив думку щодо необхідності розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об’єктів, доріг тощо.

Він зауважив, що, за підрахунками уряду, для добудови таких об’єктів знадобиться приблизно 5 млрд. грн.

«Я просив би В.ЛИТВИНА разом з його колегами найближчим часом запланувати розгляд цього питання в парламенті, а уряду подати цю програму на розгляд Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що це вкрай важливо зробити.

«Нам треба цим шляхом іти і завершити будівництво соціальних об’єктів, які мають слугувати людям», - сказав Президент.