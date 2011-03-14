Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9450/7,9520 грн./дол.

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9410/7,9475, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9460/7,9490. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9450/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2768/0,2771, на 12:00 ціни зросли до 0,2780/0,2781. На час закриття ціни досягли рівня 0,2783/84. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,5572 (-0,1827).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3909/1,3911, а на 15:00 зросли до 1,3955/1,3987. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0460/11,0590, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0880/11,0980. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до рівня 11,0810/11,0970.