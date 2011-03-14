Україна і Туреччина мають намір збільшити товарооборот у 2,5 рази

Україна і Туреччина мають намір за два роки збільшити товарооборот у 2,5 рази – до 10 млрд. дол.

Про це прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю турецькому національному телебаченню «ТРТ» у рамках візиту до Туреччини, повідомляється на офіційному сайті уряду.

«Ми ставимо перед собою мету - за два роки в 2,5 рази збільшити наш товарооборот - до 10 млрд. дол.», - відзначив М.АЗАРОВ. Він нагадав, що ця тема обговорювалася під час візиту прем`єр-міністра Турецької Республіки Реджепа ЕРДОГАНА до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр Турецької Республіки Реджеп ЕРДОГАН на спільний прес-конференції заявили про досягнуті домовленості, спрямовані на значну активізацію торговельно-економічної співпраці між двома державами. «Ми домовилися, що на перші п`ять років ставимо перед собою завдання збільшити товарооборот між нашими країнами до рівня 10 млрд. дол.; а протягом десяти років – підвищити його ще удвічі, тобто до 20 млрд. дол.», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.