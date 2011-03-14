Грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, монетарна база – зменшилася на 2%

Грошова маса в Україні в лютому 2011 року збільшилася на 0,6% (з початку року – на 1,2%) – до 604,9 млрд. грн., монетарна база – зменшилася на 2% (з початку року – на 3,7) – до 217,4 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ), переданому агентству УНІАН.

Загальний обсяг депозитів у лютому ц.р. збільшився на 0,6% (на 2,9) – до 425,7 млрд. грн., зокрема зросли вклади населення на 1,9% (на 3,95) – до 282,4 млрд. грн. При цьому кошти юридичних осіб у попередньому місяці зменшилися на 1,9% (з початку року – збільшилися на 0,9%) – до 143,3 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за вказаний період збільшився на 0,7% (з початку року зменшився на 3%) – до 177,6 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж лютого ц.р. збільшився на 28,4% – до 7,8 млрд. грн.

Обсяг коррахунків банків у лютому ц.р. скоротився на 21,8% – до 15,8 млрд. грн. Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками, склав 12,5 млрд. грн., з яких було перераховано на окремий рахунок у Національному банку України 6,8 млрд. грн.

Обсяг продажу Нацбанком своїх депозитних сертифікатів склав 16 млрд. грн. (з початку року – 25,8 млрд. грн.). НБУ в лютому не здійснював операцій з рефінансування, при цьому з початку року їх обсяг склав 7,8 млн. грн., а обсяг повернення заборгованості за раніше наданими кредитами рефінансування склав 2 млрд. грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень у лютому ц.р. збільшився на 1% (з початку року – на 0,8%) – до 729,9 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% – до 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8%, до 225,7 млрд. грн.