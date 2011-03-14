Нацбанк продовжив роботу тимчасової адміністрації в «Родовід Банку»

Національний банк України постановою №60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Постановою Правління Національного банку України №60 від 14.03.2011 року в ПАТ «Родовід Банк» продовжена робота тимчасової адміністрації на термін, необхідний для приведення діяльності банку в правову і фінансову відповідність з вимогами банківського законодавства України, але не більше ніж до 15.09.2011 року», – повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, повноваження тимчасового адміністратора банку Юрія РАЙТБУРГА також продовжені до 15 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня по 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дія тимчасової адміністрації була продовжена до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці – з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

14 грудня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку ще на три місяці – з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.