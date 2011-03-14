Економіка Японії навряд чи відновить зростання раніше 3-4 кварталу цього року - експерти

Економіка Японії внаслідок стихійного лиха навряд чи відновить зростання раніше 3-4 кварталу поточного року. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітика Nomura Такайде КІЮЧІ.

"У зв`язку із землетрусом і цунамі, відновлення економіки Японії напевно займе більше часу, ніж передбачалося спочатку", - сказав він.

Постачання електроенергії є одним з ключових чинників при оцінці потенціалу виробництва країни. Робота атомних електростанцій припинена через витік радіації.

На думку голови економічних досліджень Mitsubishi UFJ Брендана БРАУНА, до всіх згаданих проблем потрібно додати скорочення споживання, що, у свою чергу, позначиться на світовому зростанні.

"Первинний ефект на світову економіку позначиться на азіатських торгових партнерах, включаючи Китай і Корею", - відзначив він.

Втім, деякі економісти бачать і позитивний вплив землетрусу, вважаючи, що великий об`єм держвидатків для покриття збитку може у результаті допомогти країні пережити період слабкого зростання і падаючих цін.

"Питання в тому, чи допоможе це (катастрофа) боротися з дефляцією і спрямувати економіку на відновлення або ж примусить котитися вниз", - вважає професор політичної економіки з Columbia University Шерін О`ХЕЛЛОРЕН.

Раніше багато аналітиків припускали, що Японія може повернутися на шлях відновлення після світової кризи вже в другому кварталі цього року.