Від продажу ОВДП у лютому до Держбюджету надійшло 3 млрд. грн.

Від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах у лютому п.р. до Державного бюджету надійшло 3,033 млрд. грн. (з початку року – 5,838 млрд. грн.).

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, переданому агентству УНІАН.

Середньозважена прибутковість ОВДП за наслідками проведення аукціонів з їх первинного розміщення в лютому становила 8,24% річних (з початку року – 8,06% річних).

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 8,086 млрд. грн., зокрема основний борг – 6,252 млрд. грн., сплата доходу – 1,834 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не враховано випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За наслідками розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.