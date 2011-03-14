Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на 64% – до 416 млн. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2011 року становило 416,2 млн. дол., що на 64% більше, ніж у січні 2010 року (254,3 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року експорт товарів становив 4 млрд. 621,3 млн. дол. (на 53,6% більше показника січня 2010 року), імпорт – 5 млрд. 037,5 млн. дол. (на 54,4% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,92 (у січні 2010 р. – 0,92).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 174 країн світу.

У повідомленні зазначається, що в загальному обсягу експорту товарів, порівняно з січнем 2010 року, збільшилася частка виробів з чорних металів – з 3% до 5,1%, руди, шлаків і золи – з 4,3% до 5,2%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового устаткування – з 3,2% до 5,4%, продуктів неорганічної хімії – з 2% до 4%, електричних машин – з 3,6% до 3,9%, насіння і плодів олійних рослин – з 0,9% до 3,2%.

Водночас, зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 8,3% до 6,6%, механічних машин – з 5,1% до 4,3%, зернових культур – з 8,5% до 1,9%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки – з 43,6% до 46,5%, механічних машин – з 6% до 6,7%, електричних машин – з 4,9% до 5,3%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних – з 3% до 4,4%, чорних металів – з 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага полімерних матеріалів, пластмаси – з 3,5% до 3,2%, чорних металів – з 3,1% до 2,9%, фармацевтичній продукції – з 3,4% до 2,9%, руди, шлаків і золи – з 2,2% до 2%, паперу і картону – з 2,4% до 1,9%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2010 році становило 9 млрд. 309,4 млн. дол., що на 62% більше, ніж у 2009 році (5 млрд. 737,4 млн. дол.).