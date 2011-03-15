НБУ наполягає на наданні банками даних про 20 найбільших акціонерів

Національний банк України наполягає на тому, щоб банки надавали дані про двадцять найбільших акціонерів.

Про це йдеться в листі регулятора до банків №41-112/1118-3551 від 14 березня 2011 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк нагадує, що дана вимога закріплена в його нормативних актах про звітність, яка подається банками в НБУ.

«…Інформація про двадцять найбільших учасників банку для складання звіту надається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів і повинна підтверджувати актуальний склад власників акцій банку на дату заповнення звітності. У разі наявності в реєстрі власників іменних цінних паперів даних про номінального утримувача акцій необхідно розкрити відповідну інформацію про власників акцій банку, за дорученням і на користь яких він діє», – йдеться в листі.

НБУ нагадує, що банк також зобов`язаний надавати Національному банку України актуальну інформацію щодо повного найменування, адреси, платіжних реквізитів, паспортних даних акціонера, залежно від того, чи є він фізичною або юридичною особою.

У перелік двадцяти найбільших акціонерів банку до звітності повинні вноситися дані з урахуванням опосередкованого володіння акціями.

У разі недотримання банками вищезгаданих вимог Національний банк України застосовуватиме до таких банків відповідні заходи впливу.