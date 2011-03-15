Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9460/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9460/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2766/0,2769, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,0660/11,0790.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3932/1,3934 (понеділок – 1,3909/1,3911).

У понеділок, 14 березня, Нацбанк на ринок не виходив.